Роналду недоволен результатами "Реала"



Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил беспокойство игрой команды, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, форвард встретился с главным тренером команды Зинедином Зиданом и обсудил проблемы команды.

Напомним, что в первых трех турах Ла Лиги "Реал" набрал всего 5 очков.

Что касается 32-летнего Роналду, то он продолжает отбывать дисквалификацию и не поможет команде в матче 4-го тура против "Реала Сосьедад".

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