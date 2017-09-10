Роналду недоволен результатами "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдузинедин зидан

Роналду недоволен результатами "Реала"
Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил беспокойство игрой команды, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, форвард встретился с главным тренером команды Зинедином Зиданом и обсудил проблемы команды.

Напомним, что в первых трех турах Ла Лиги "Реал" набрал всего 5 очков.

Что касается 32-летнего Роналду, то он продолжает отбывать дисквалификацию и не поможет команде в матче 4-го тура против "Реала Сосьедад".

Не пропустите: Асенсио и Иско остались недовольны игрой Бэйла. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов