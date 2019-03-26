Роналду недоволен судейством в матче Португалия - Сербия

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил недовольство работой судейской бригады в матче второго тура квалификации Евро-2020 против Сербии.

"Судья не назначил более чем очевидный пенальти в ворота сербов. Странно, что в турнире под эгидой УЕФА не используется система VAR. Арбитр должен был назначить 11-метровый, а не советоваться с другим судьёй, который был в 40 метрах от места событий и ничего не видел", - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что Португалия сыграла вничью с Сербией со счётом 1:1 и занимает только третье место в своей отборочной группе.

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