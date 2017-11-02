Роналду недоволен судейством в последних матчах "Реала"

Теги криштиану роналдуреал мадриджиронатоттенхэм

Роналду недоволен судейством в последних матчах "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен судейством в последних двух матчах своей команды против "Жироны" и "Тоттенхэма".

"То, что мы проиграли со счётом 3:1 - это позор. На мой взгляд, это несправедливо учитывая то, что происходило на поле. Первый гол был забит из офсайда. То же самое было и в матче с "Жироной". В той игре второй гол был забит из офсайда. Но мы не можем управлять этими вещами" - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что "Реал" проиграл оба матча: "Жироне" со счётом 2:1, а "Тоттенхэму" - со счётом 3:1.

Не пропустите: Роналду: "Моя статистика всем известна, ее можно посмотреть в интернете". | http://soccernews.ru

комментарии
Месси

Роналдо проста валит свая вину он пидр просто

Ответить
Flamenco

ИДИ НА Х 3,14

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов