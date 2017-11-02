Роналду недоволен судейством в последних матчах "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен судейством в последних двух матчах своей команды против "Жироны" и "Тоттенхэма".

"То, что мы проиграли со счётом 3:1 - это позор. На мой взгляд, это несправедливо учитывая то, что происходило на поле. Первый гол был забит из офсайда. То же самое было и в матче с "Жироной". В той игре второй гол был забит из офсайда. Но мы не можем управлять этими вещами" - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что "Реал" проиграл оба матча: "Жироне" со счётом 2:1, а "Тоттенхэму" - со счётом 3:1.

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