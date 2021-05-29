Роналду недоволен возвращением Аллегри в "Ювентус"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду разочарован кандидатурой нового главного тренера команды.

По информации Football Italia, 36-летний футболист недоволен возвращением Массимилиано Аллегри на пост наставника "старой синьоры", поскольку при нём в сезоне 2018/19 у португальца была худшая статистика за три сезона в Серии А.

В связи с этим звёздный нападающий всерьёз рассматривает вариант с уходом в другой клуб. Его приоритет - ПСЖ.

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

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