Роналду несколько лет назад отказался бить на спор в перекладину: названа причина

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Стала известен забавная история про португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время его выступлений за мадридский "Реал", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, Антонио Гомес, ассистент тогдашнего наставника королевского клуба Рафаэля Бенитеса, предложил Роналду спор на количество попаданий перекладину - crossbar challenge. Гомес регулярно соревновался с игроками "Реала" в этом компоненте и регулярно побеждал.

Впрочем, Роналду отказался от спора: "Я Криштиану Роналду, и я бью только в ворота". При этом Гомес по-прежнему уверен, что Криштиану просто не верил в свой успех.

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