Роналду: "Несправедливость никогда не сломает меня"

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал решение Административного трибунала по спорту (TAD), который отказался отменить его пятиматчевую дисквалификацию.

"Очередное непонятное решение. Но несправедливость никогда не сломает меня. Я всегда буду возвращаться только сильнее. Спасибо тем, кто поддержал меня", - написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, что из-за этого наказания 32-летний Роналду пропустит матчи чемпионата Испании с "Валенсией", "Леванте" и "Реалом Сосьедад".

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