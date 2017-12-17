Роналду: "Нет игрока, более совершенного, чем я"

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Роналду: "Нет игрока, более совершенного, чем я"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз похвалил себя.

"Никто из футболистов не делает то, на что способен я. Я вижу, что я делаю то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я хорошо играю обеими ногами, я - быстрый, мощный, хорошо играю головой, я забиваю голы и раздаю голевые передачи.

Люди имеют право отдавать предпочтение Неймару или Месси, но я настаиваю: "Нет никого более совершенного, чем я". Вы пойдете и скажете, что я зазнался, но когда вы находитесь на вершине, критика является обычным делом... Я - лучший игрок в истории, как в хорошие, так и в плохие времена", - цитирует 32-летнего нападающего Express.

Напомним, Роналду вплотную приблизился к Месси и Левандовски в борьбе за лучшего бомбардира 2017 года. | soccernews.ru

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