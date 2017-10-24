Роналду: "Неймар может выиграть награду лучшему футболисту планеты"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оценил шансы вингера французского ПСЖ Неймара выиграть награду лучшему футболисту планеты.

"Станет ли Неймар преемником Месси и Роналду? Он входит в число претендентов, и он может выиграть. Во многих интервью я уже говорил, что есть много молодых игроков, которые играют на очень высоком уровне и имеют шансы выиграть награду ", - цитирует 32-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Перес высказался о соперничестве Роналду с Месси. | soccernews.ru