Роналду: "Неймар может выиграть награду лучшему футболисту планеты"

Теги криштиану роналдунеймар

Роналду: "Неймар может выиграть награду лучшему футболисту планеты"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оценил шансы вингера французского ПСЖ Неймара выиграть награду лучшему футболисту планеты.

"Станет ли Неймар преемником Месси и Роналду? Он входит в число претендентов, и он может выиграть. Во многих интервью я уже говорил, что есть много молодых игроков, которые играют на очень высоком уровне и имеют шансы выиграть награду", - цитирует 32-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Перес высказался о соперничестве Роналду с Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов