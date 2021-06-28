Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро из 28 попыток

Теги португалиякриштиану роналдуандреа пирлодарио срнадекустатистика

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро из 28 попыток

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду имеет удручающую статистику исполнения штрафных ударов на Чемпионатах Европы.

После своего дебюта на континентальных первенствах в 2004 году звёздный нападающий пробивал штрафные 28 раз.

При этом ни одна из попыток 36-летнего португальца не привела к забитому голу.

Примечательно, что ближайшие преследователи Роналду по числу ударов со штрафных на Евро - итальянец Андреа Пирло, хорват Дарио Срна и португалец Деку - исполнили только по 7 ударов, то есть в четыре раза меньше.

Не пропустите: Али Даеи - о рекорде Роналду: "На самом деле я забил 111 голов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" назвал состав на сбор в Австрии

"Зенит" назвал состав на сбор в Австрии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов