Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро из 28 попыток
Фото твиттер Криштиану Роналду
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду имеет удручающую статистику исполнения штрафных ударов на Чемпионатах Европы.
После своего дебюта на континентальных первенствах в 2004 году звёздный нападающий пробивал штрафные 28 раз.
При этом ни одна из попыток 36-летнего португальца не привела к забитому голу.
Примечательно, что ближайшие преследователи Роналду по числу ударов со штрафных на Евро - итальянец Андреа Пирло, хорват Дарио Срна и португалец Деку - исполнили только по 7 ударов, то есть в четыре раза меньше.
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