Роналду: "Никогда не говорил, что я несчастлив в "Реале"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду: "Никогда не говорил, что я несчастлив в "Реале"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из королевского клуба.

"Я не говорил, что я несчастлив в "Реале". Никто не слышал этого из моих уст. Если бы мне пришлось опровергать все, что говорят обо мне, мне пришлось бы жить со СМИ. Иногда слухи рождаются в Португалии, другие в Испании... Все, что связано с именем Криштиану - мировые новости. Это обычно случается, когда ты - большой человек", -цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду высказался о матче против "Боруссии". | soccernews.ru

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