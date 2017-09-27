Роналду: "Никогда не говорил, что я несчастлив в "Реале"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из королевского клуба.

" Я не говорил, что я несчастлив в "Реале". Никто не слышал этого из моих уст. Если бы мне пришлось опровергать все, что говорят обо мне, мне пришлось бы жить со СМИ. Иногда слухи рождаются в Португалии, другие в Испании... Все, что связано с именем Криштиану - мировые новости. Это обычно случается, когда ты - большой человек ", -цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду высказался о матче против "Боруссии". | soccernews.ru