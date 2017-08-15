Роналду: "Никогда не видел себя форвардом"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своей позиции на футбольном поле.

"Я определенно никогда не видел себя игроком линии атаки. Десять лет назад я был другим игроком, когда я начал играть за "Спортинг" и даже когда уже играл в "Манчестер Юнайтед". Я играл вингера, который терзал защитников и подавал мяч в штрафную. Потом уже я понял, что должен играть ближе к воротам, так как там у меня будет больше шансов забить", - цитирует португальца SquawkaNews.

Напомним, "Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Роналду. | soccernews.ru