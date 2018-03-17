Роналду: "Никто не сравнится со мной"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своей уникальности.

"Я не вижу много людей с подобным моему талантом, работоспособностью и преданностью игре. Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду" - сказал 33-летний португалец.

В этом сезоне Роналду сыграл за "Реал" 34 матча, забил 33 гола и сделал 9 результативных передач.

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