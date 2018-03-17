Роналду: "Никто не сравнится со мной"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду: "Никто не сравнится со мной"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своей уникальности.

"Я не вижу много людей с подобным моему талантом, работоспособностью и преданностью игре. Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду" - сказал 33-летний португалец.

В этом сезоне Роналду сыграл за "Реал" 34 матча, забил 33 гола и сделал 9 результативных передач.

Не пропустите: Фердинанд назвал главное отличие Роналду и Месси. | http://soccernews.ru

комментарии
Владимир

Ты первый после Месси!!! Запомни это уже, ЧЕРТ!

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Футболист

Время слащавых, прилизанных, тщеславных, тщедушных надеемся скоро пройдет! Криштиану ты никогда не будешь первым, потому что есть Бог и ОН создал великих, настоящих, молчаливых, любящих Футбол больше чем ты, футболистов: Их имена - Пеле, Марадона, Платини, Ди Стефано, Пушкаш, Зидан, Маттеус, Буффон, Иньеста, Хави, и наконец МЕССИ!!! Роналду к сожалению ТЫ в этом списке, так уж и быть -ЗАПАСНОЙ!!! Все-таки Ты - хороший игрок (в том числе и не на поле), но ты не ФУТБОЛИСТ!

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Геннадий

Браво! Лучше и не сказать про этого напыщенного нарцисса...

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ViZ

Пеле? Этот мошенник? Он приписал себе голы которые забил НА УЛИЦЕ, В КОРОБКЕ. Буффон? Переоценённый ничем не выделяющийся вратаришка, тащит онли из-за защиты Ювентуса(точнее тащил). Марадона? Этот нарик себя называет лучшим в истории, да, может быть он и тащил сборную аргентины и Наполи, но лучшим в истории ему не быть.

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Миха

Вброс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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жк

Боже храни Королеву Сливочных Кристианну 1-ю,Единственную! Она ведь богаче самой королевы английской Елизаветы 2, мудрее самих великих королев английской Елизаветы 1 и испанской королевы Изабеллы Кастильской,красивее самой царицы египетской Клеопатры,распутная и грозная самой царицы Екатерины 2,красивее всяких Елен Прекрасных и мудрее всяких Василис Премудрых,на что ему Юлий Цезарь и Марк Антоний,граф Орлов и князь Потемкин,ведь у нее в фаворитах сам король криминального мира Марокко и Голландии Бадр Марокканский,а в поклонниках сам король российских политических шутов Владимир Вольфович Жириновский.Боже храни Королеву Переса,ведь в поклонниках ее сами президенты ФИФА и УЕФА,сам главный редактор Франс Футбол.Боже не допусти к власти в ФИФА Платини,который не является ее поклонником.

Ответить
жк

Боже храни Королеву Сливочных Кристианну 1-ю,Единственную! Она ведь богаче самой королевы английской Елизаветы 2, мудрее самих великих королев английской Елизаветы 1 и испанской королевы Изабеллы Кастильской,красивее самой царицы египетской Клеопатры,распутная и грозная самой царицы Екатерины 2,красивее всяких Елен Прекрасных и мудрее всяких Василис Премудрых,на что ему Юлий Цезарь и Марк Антоний,граф Орлов и князь Потемкин,ведь у нее в фаворитах сам король криминального мира Марокко и Голландии Бадр Марокканский,а в поклонниках сам король российских политических шутов Владимир Вольфович Жириновский.Боже храни Королеву Переса,ведь в поклонниках ее сами президенты ФИФА и УЕФА,сам главный редактор Франс Футбол.Боже не допусти к власти в ФИФА Платини,который не является ее поклонником.

Ответить
Артур

Он не говорил этого, это все вранье, также как и новости ранее от soccernews.ru Типа Роналду хочет перейти в Бешикташ, это то же самое вранье

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Пьянь

http://www.marca.com/en/football/real-madrid/2018/03/17/5aad545cca4741284f8b459e.html

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Flamenco

Похоже у него страх, это конец!

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Flamenco

скорей всего кристина что-то страшное купит, или у него начался КЛИМАКС )))

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ЧЛЕНСИ

месси умирает со смеху

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