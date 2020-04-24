Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом"

2 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду акцентировал внимание на важности любви и уважения к своей родине.

"Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом", - написал португалец в инстаграме, прикрепив собственное фото на фоне плаката с изображением острова Мадейра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Never forget where you came from Home sweet home #madeiraisland

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Звёздный футболист родился в Фуншале - главном городе Мадейры. 

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

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Комментарии

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lesnovsky

Великолепное фото.... На Мадейре балет был всегда в почете.... Оставайся там, Криш!!!..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хорош!Не забывает свою Родину,помогает Португалии!А в это время гном строит планы по растранжириванию командных денег и какую ещё бы сцену плача устроить,дабы получить очередной липовый ЗМ!Но никто и не удивлён!Картон всегда был двуликой сволочью!Visca El BARAC OBAMA!

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