Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду акцентировал внимание на важности любви и уважения к своей родине.

"Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом", - написал португалец в инстаграме, прикрепив собственное фото на фоне плаката с изображением острова Мадейра.

Звёздный футболист родился в Фуншале - главном городе Мадейры.

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: Де Брюйне хотел бы поиграть с Роналду или Анри. | http://soccernews.ru