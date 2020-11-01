Роналду - о матче со "Специей": "Криштиану вернулся"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 6-го тура Серии А над "Специей" (4:1).
Отметим, для 35-летнего футболиста эта игра стала первой после выздоровления от коронавируса.
"Я был на лечении. Симптомов у меня не было, хорошо себя чувствовал. Сегодня я снова занимался любимым делом.
В Серии А высокая конкуренция. Нам надо упорно работать, но мы растем. Криштиану вернулся, и это сейчас самое важное", - цитирует португальца Sky Sport.
Отметим, из-за коронавируса футболист пропустил матч ЛЧ с "Барселоной", который "Ювентус" проиграл.
А еще: Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Специю"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17