Роналду - о матче со "Специей": "Криштиану вернулся"

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Роналду - о матче со "Специей": "Криштиану вернулся"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 6-го тура Серии А над "Специей" (4:1).

Отметим, для 35-летнего футболиста эта игра стала первой после выздоровления от коронавируса.

"Я был на лечении. Симптомов у меня не было, хорошо себя чувствовал. Сегодня я снова занимался любимым делом.

В Серии А высокая конкуренция. Нам надо упорно работать, но мы растем. Криштиану вернулся, и это сейчас самое важное", - цитирует португальца Sky Sport.

Отметим, из-за коронавируса футболист пропустил матч ЛЧ с "Барселоной", который "Ювентус" проиграл.

А еще: Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Специю"| http://soccernews.ru
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