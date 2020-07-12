Роналду - о ничьей с "Аталантой": "Продолжаем бороться до конца"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о ничейном результате "Аталанты" (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

"Тяжелый матч, но очень важный балл. Продолжаем бороться до конца", - написал Роналду в инстаграме.

В составе "старой синьоры" дважды с пенальти отличился Криштиану Роналду.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

Не пропустите: Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой" | http://soccernews.ru