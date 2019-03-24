Роналду - о ничьей с Украиной: "Обязательно сыграем сильнее"

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Роналду - о ничьей с Украиной: "Обязательно сыграем сильнее"
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат с Украиной (0:0) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы.

"Шевченко проделал хорошую работу. У сборной Украины было мало шансов отличиться, но она сумела добиться результат. Это была хорошая игра. Рано говорить, плохой это старт для нас или нет. Мы обязательно сыграем сильнее", - приводит слова Роналду Footboom.

Следующий матч сборная Португалии проведет на своем поле с Сербией. Встреча состоится 25 марта.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Витамишка,ау! Что же ты не возмущаешься когда пишут нелестное про других игроков(это мягко сказано), а не твоего обожаемого инопланетянина?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Вчера был ужасный день, не назначили ни одного пенальти. К тому же, я не привык к мужской борьбе... На поле.

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