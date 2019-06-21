Роналду - о победе в Лиге наций: "Чемпионы и точка!"

1 Теги португалиякриштиану роналду

Роналду - о победе в Лиге наций: "Чемпионы и точка!"
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram чемпионский трофей за победу в Лиге наций.

"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" – написал Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As memórias nunca se apagam Campeões e ponto!!!!!!!!!!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что в финальном поединке сборная Португалии обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 1:0. Единственный гол забил Гонсалу Гедеш.

Не пропустите: Роналду провел отпуск в Греции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Все верно!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию

Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов