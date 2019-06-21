Роналду - о победе в Лиге наций: "Чемпионы и точка!"



Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram чемпионский трофей за победу в Лиге наций.

"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" – написал Роналду.

Напомним, что в финальном поединке сборная Португалии обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 1:0. Единственный гол забил Гонсалу Гедеш.

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