Роналду - о победе в Лиге наций: "Чемпионы и точка!"
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram чемпионский трофей за победу в Лиге наций.
"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" – написал Роналду.
Напомним, что в финальном поединке сборная Португалии обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 1:0. Единственный гол забил Гонсалу Гедеш.
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