Роналду - о положительном тесте на коронавирус: "ПЦР - херня!"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме рассказал, как чувствует себя перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной".
Вчера, 27 октября, стало известно, что португалец не сможет принять участия в матче с каталонским клубом из-за положительного теста на коронавирус.
"Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие! Вперёд, "Юве"!" - написал Роналду.
В комментариях под постом футболист высказался о своем положительном тесте, написав: "ПЦР - херня!"
Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится сегодня, 28 октября, в Турине. Начало - в 23:00 мск.
А еще: Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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