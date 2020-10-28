Роналду - о положительном тесте на коронавирус: "ПЦР - херня!"

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Роналду - о положительном тесте на коронавирус: "ПЦР - херня!"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме рассказал, как чувствует себя перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Вчера, 27 октября, стало известно, что португалец не сможет принять участия в матче с каталонским клубом из-за положительного теста на коронавирус.

"Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие! Вперёд, "Юве"!" - написал Роналду.

В комментариях под постом футболист высказался о своем положительном тесте, написав: "ПЦР - херня!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felling good and healthy! ‍♂️ Forza Juve! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится сегодня, 28 октября, в Турине. Начало - в 23:00 мск.

А еще: Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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