Роналду - о своём будущем: "1000 процентов, что я останусь в "Ювентусе"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды в Серии А, а также сделал важное заявление о своём будущем.

"Это был хороший год, год адаптации. Я очень рад победе в Серии А и Суперкубке Италии. Мы хорошо играли и в Лиге Чемпионов, а в следующем году сыграем ещё лучше. В команде все позитивно настроены, ведь мы выиграли два трофея, что крайне важно.

Останусь ли я в "Ювентусе"? 1000 процентов, что да", - сказал Роналду.

Напомним, что португалец присоединился к "старой синьоре" прошлым летом. В его активе 26 голов и 12 ассистов в 39 матчах.

Ранее появились слухи, что 34-летний нападающий задумался об уходе из "Ювентуса", но позднее эта информация была опровергнута.

Не пропустите: Роналду покорилось историческое достижение. | http://soccernews.ru