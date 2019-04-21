Роналду - о своём будущем: "1000 процентов, что я останусь в "Ювентусе"

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду - о своём будущем: "1000 процентов, что я останусь в "Ювентусе"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды в Серии А, а также сделал важное заявление о своём будущем.

"Это был хороший год, год адаптации. Я очень рад победе в Серии А и Суперкубке Италии. Мы хорошо играли и в Лиге Чемпионов, а в следующем году сыграем ещё лучше. В команде все позитивно настроены, ведь мы выиграли два трофея, что крайне важно.

Останусь ли я в "Ювентусе"? 1000 процентов, что да", - сказал Роналду.

Напомним, что португалец присоединился к "старой синьоре" прошлым летом. В его активе 26 голов и 12 ассистов в 39 матчах.

Ранее появились слухи, что 34-летний нападающий задумался об уходе из "Ювентуса", но позднее эта информация была опровергнута.

Не пропустите: Роналду покорилось историческое достижение. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 20 апреля

Главные новости дня: 20 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Милан Милан 33 56
5 Рома Рома 33 55
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Фиорентина Фиорентина 33 40
11 Кальяри Кальяри 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Парма Парма 33 36
15 Болонья Болонья 33 34
16 Дженоа Дженоа 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 33 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов