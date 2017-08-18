Роналду о теракте: "Я в ужасе от новостей из Барселоны"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду обратился со словами соболезнования к пострадавшим в результате теракта в Барселоне.

"Я в ужасе от новостей из Барселоны. Мои соболезнования семьям и друзьям жертв трагедии", – пишет звездный футболист в социальной сети.

Напомним, что 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Под колесами автомобиля погибли 13 человек, более 50 ранены.

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