Роналду обиделся на известный сайт и заблокировал его в Instagram

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Роналду обиделся на известный сайт и заблокировал его в Instagram

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заблокировал в Instagram известный сайт Transfermarkt, который оценивает рыночную стоимость футболистов.

"Роналду отправил нас в черный список, увидев свою рыночную стоимость. Он сказал, что ему не понравилось его цена", - написал представитель сайта Transfemarkt в Instagram.

В данный момент стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро. Максимальная цена форварда составляла 120 миллионов евро в 2018 году.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча с "Барселоной". | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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lesnovsky

Не в первый и не в последний раз... Просто чмо!!!... И дв это знает...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Прерасно осведомлен ,какое ты чмо)Не в первый и не последний раз ты это потверждаешь...

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