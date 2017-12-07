Роналду - обладатель "Золотого мяча"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду выиграл "Золотой мяч".

Отметим, что это 5-я подобная награда португальца в карьере. Также по количеству полученных "Золотых мячей" Роналду догнал форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

В прошлом сезоне Роналду становился победителем Лиги Чемпионов (12 голов), чемпионом Испании (25 голов), чемпионом мира среди клубов (4 гола), а также обладателем Суперкубка Испании и суперкубка УЕФА. На Кубке Конфедерации, который проходил в России, сборная Португалии завоевала бронзовые медали.

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