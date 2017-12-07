Роналду - обладатель "Золотого мяча"

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Роналду - обладатель "Золотого мяча"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду выиграл "Золотой мяч".

Отметим, что это 5-я подобная награда португальца в карьере. Также по количеству полученных "Золотых мячей" Роналду догнал форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

В прошлом сезоне Роналду становился победителем Лиги Чемпионов (12 голов), чемпионом Испании (25 голов), чемпионом мира среди клубов (4 гола), а также обладателем Суперкубка Испании и суперкубка УЕФА. На Кубке Конфедерации, который проходил в России, сборная Португалии завоевала бронзовые медали.  

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комментарии
Пьянь

Правильно, жуй овес и не буксуй.

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Конь

Рекомендую самогон из овса. Выпьешь - и перестанешь чушь нести, пьянь. Поумнеешь.

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Пьянь

Позор ФИФА, журналистам и France Football! просто позор!

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Messi

кто по твоему должен получить этот мяч? только не говори что Мессий

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Конь

Позор пьяни,пишущей чушь. Хорошо,что его никто не слушает.

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Пьянь

Можно подумать, кто-то коней слушает. Пьяница он хоть человек, а не животное.

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Конь

А конь на пророка не претендует. Он скромнее, чем пьянь.

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