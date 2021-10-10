Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную
Фото: твиттер сборной Португалии
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в товарищеской игре против Катара (3:0).
Для Роналду это уже 112-й гол в футболке национальной команды. Он обновил мировой рекорд по голам за сборную.
Отметим, что в 2021 году Роналду забил за Португалию 10 голов в 11 играх.
Всего в составе сборной 36-летний португалец провел 181 матч.
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