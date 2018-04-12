Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду обновил рекорд результативности в Лиге Чемпионов.

Так, гол 33-летнего бомбардира "сливочных" в ворота туринского "Ювентуса" в ответном матче 1/4 финала ЛЧ стал для него 120-м в турнире в 150-ти матчах.

Отметим, что его главный конкурент в лице Лионеля Месси из каталонской "Барселоны" имеет в своем активе 100 результативных ударов в 125 матчах.

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