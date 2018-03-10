Роналду обогнал Месси в списке лучших бомбардиров текущего сезона

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Роналду обогнал Месси в списке лучших бомбардиров текущего сезона

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 28-го тура испанской Примеры против "Эйбара".

Теперь в активе 33-летнего португальца 33 забитых мяча в 34 играх за "сливочных" во всех турнирах текущего сезона.

Таким образом, Роналду обогнал форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который в этом сезоне отличился 32 голами в 41 матче за "сине-гранатовых". | http://soccernews.ru

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