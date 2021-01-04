Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опередил легенду футбола Пеле по количеству голов.
В матче против "Удинезе" португалец забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. Всего выступая за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии, Роналду сыграл 1032 игры.
Бразилец Пеле в своих 812 официальных матчах забил 757 голов. А вот абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.
На данный момент, Криштиану Роналду является единоличным лидером бомбардирской гонки в Серии А. На его счету 14 мячей в 11 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17