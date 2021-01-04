Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опередил легенду футбола Пеле по количеству голов.

В матче против "Удинезе" португалец забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. Всего выступая за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии, Роналду сыграл 1032 игры.

Бразилец Пеле в своих 812 официальных матчах забил 757 голов. А вот абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.



На данный момент, Криштиану Роналду является единоличным лидером бомбардирской гонки в Серии А. На его счету 14 мячей в 11 матчах.