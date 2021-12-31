Роналду обогнал Сульшера по голам в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 92-й мяч в рамках английской Премьер-лиги.

36-летний португалец поразил ворота "Бернли" (3:1) в матче 20-го тура АПЛ.

По числу голов в чемпионате Англии Роналду обошёл Уле Гуннара Сульшера (91).

Напомним, что форвард вернулся в "МЮ" в конце августа. Ранее он выступал за клуб с 2003 по 2009 год.

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