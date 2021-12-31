Роналду обогнал Сульшера по голам в АПЛ
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 92-й мяч в рамках английской Премьер-лиги.
36-летний португалец поразил ворота "Бернли" (3:1) в матче 20-го тура АПЛ.
По числу голов в чемпионате Англии Роналду обошёл Уле Гуннара Сульшера (91).
Напомним, что форвард вернулся в "МЮ" в конце августа. Ранее он выступал за клуб с 2003 по 2009 год.
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18