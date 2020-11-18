Роналду обошел Хави по победам за сборную. Впереди лишь Рамос и Касильяс

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Роналду обошел Хави по победам за сборную. Впереди лишь Рамос и Касильяс

Сборная Португалии обыграла Хорватию в Лиге наций со счетом 3:2. в составе победителей голами отметились Рубена Диаша и мячом Жоау Фелиша.

А старте португальцев вышел нападающий Криштиану Роналду и провел на поле весь матч. Для 35-летнего игрока это 101 победа в составе национальной команды. По этому показателю он обошел испанского полузащитника Хави, на счету которого 100 побед.

На данный момент Роналду уступает по победам в истории Икеру Касильясу (121) и Серхио Рамосу (130).

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