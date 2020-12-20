Роналду обошел Левандовского по голам в чемпионате в 2020 году

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Роналду обошел Левандовского по голам в чемпионате в 2020 годуФорвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Пармы" забил свой 33-й мяч в Серии А в 2020 году.

Таким образом, португалец смог обойти форварда "Баварии" Роберта Левандовского по количеству голов, забитых в рамках чемпионатов стран в 2020 году. Поляк в этом календарном году смог забить 32 мяча в Бундеслиге. Улучшить результат он уже не сможет, так как немецкий чемпионат ушел на перерыв до 2 января 2021 года.

А вот игрок "старой синьоры" имеет в запасе игру 22 декабря с "Фиорентиной". Но даже с этим результатом, Криштиану Роналду является на данный момент лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в 2020 году.

Всего в текущем сезоне игрок забил 12 голов в 9 матчах Серии А.

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