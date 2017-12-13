Роналду обошел Месси и установил очередной рекорд

Теги криштиану роналдуреал мадридаль-джазира

Роналду обошел Месси и установил очередной рекордФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных Чемпионатов Мира.

Сегодняшний гол португальца в ворота "Аль-Джазиры" из ОАЭ стал для него шестым в рамках турнира. По числу забитых мячей на клубном ЧМ он обошел нападающих каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, а также Сесара Дельгадо, выступавшего за мексиканский "Монтеррей", которые отметились пятью результативными ударами.

Напомним, "Реал" обыграл "Аль-Джазиру" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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