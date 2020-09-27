Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира
Исследовательский центр YouGov опубликовал рейтинг самых уважаемых публичных личностей планеты.
Среди спортсменов выше всех оказался форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который занял 6 место. Опередили португальца - актер и мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.
World's Most Admired Men 2020 (1-10)— YouGov (@YouGov) September 25, 2020
1. Barack Obama
2. Bill Gates
3. Xi Jinping
4. Narendra Modi
5. Jackie Chan
6. Cristiano Ronaldo
7. Jack Ma
8. Dalai Lama
9. Elon Musk
10. Keanu Reeves https://t.co/4nO3Jrs2Sk pic.twitter.com/mBItMzKcLx
Капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался на 11 строчке, опередив президента России Владимира Путина на 1 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14