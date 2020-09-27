Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

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Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Исследовательский центр YouGov опубликовал рейтинг самых уважаемых публичных личностей планеты.

Среди спортсменов выше всех оказался форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который занял 6 место. Опередили португальца - актер и мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался на 11 строчке, опередив президента России Владимира Путина на 1 позицию.

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