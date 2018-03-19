Роналду обошел Суареса в гонке бомбардиров Примеры

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Роналду обошел Суареса в гонке бомбардиров Примеры

Форвард "Реала" Криштиану Роналду отметился покером в игре с "Жироной" (6:3).

Отметим, что это 22-й гол португальца в текущем сезоне Примеры. Таким образом, Роналду обогнал Луиса Суареса (21 гол) в гонке бомбардиров чемпионата.

Напомним, что возглавляет список бомбардиров Лионель Месси, на счету которого 25 голов.

Также Роналду является лучшим игрок "Реала" по системе "гол+пас". В этом сезоне Роналду набрал уже 44 (36+8) очка.

Читайте также: Роналду забил 20 голов в 2018 году, больше чем любой другой игрок из топ-5 чемпионатов Европы. | http://soccernews.ru

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