Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдууле гуннар сульшерстатистика

Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обошел главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера по числу голов за манкунианцев.

Роналду сделал дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" (2:2) и на его счету стало 127 голов против 126 - у Сульшера. Для этого португальцу понадобилось сыграть за "дьяволов" 303 матча. Сульшер достиг своей отметки за 366 матчей.  

36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

Не пропустите: Роналду ярко высказался о молодых футболистах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 ноября

Главные новости дня: 2 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов