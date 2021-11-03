Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обошел главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера по числу голов за манкунианцев.

Роналду сделал дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" (2:2) и на его счету стало 127 голов против 126 - у Сульшера. Для этого португальцу понадобилось сыграть за "дьяволов" 303 матча. Сульшер достиг своей отметки за 366 матчей.

36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

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