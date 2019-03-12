Роналду обратился к болельщикам перед матчем с "Атлетико"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к болельщикам своей команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"Давайте сохранять оптимизм и верить! Всё возможно, но нам нужна ваша помощь, чтобы создать прекрасную атмосферу, когда все заодно. Нам нужна ваша поддержка. Мы намерены сделать свою работу на поле, постараться забить голы и выиграть, а это невозможно без вашей любви", - цитирует 34-летнего португальца официальный сайт УЕФА.
Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится сегодня, 12 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась победой испанцев со счётом 2:0.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "старую синьору" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
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