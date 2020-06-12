Роналду обратился к болельщикам в преддверии возобновления сезона в Италии

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Роналду обратился к болельщикам в преддверии возобновления сезона в Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме пост, посвящённый возобновлению сезона в Италии.

Напомним, что сегодня "старая синьора" примет "Милан" в ответном полуфинальном матче Кубка страны. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Звёздный португалец решил обратиться к болельщикам, которых из-за пандемии коронавируса пока не пускают на стадионы.

"Где бы вы ни были, мы всегда будем вместе", - написал 35-летний форвард.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wherever you are, we'll always be together #FinoAllaFine #ForzaJuve

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 53 гола и сделал 14 ассистов.

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