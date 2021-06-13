Роналду обратился к Эриксену, которому стало плохо во время матча Евро-2020

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил поддержку датскому полузащитнику миланского "Интера" Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (0:1).

"Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Футбольный мир объединился в надежде на хорошие новости. Я рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!" – написал португалец в своем Instagram.

Напомним, что у Эриксена внезапно произошла остановка сердца. На поле немедленно появились врачи и провели ему массаж сердца. Через несколько минут футболист пришел в себя и был доставлен в больницу.

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