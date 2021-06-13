Роналду обратился к Эриксену, которому стало плохо во время матча Евро-2020

Теги криштиану роналдукристиан эриксенпортугалиядания

Роналду обратился к Эриксену, которому стало плохо во время матча Евро-2020

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил поддержку датскому полузащитнику миланского "Интера" Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (0:1).

"Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Футбольный мир объединился в надежде на хорошие новости. Я рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!" – написал португалец в своем Instagram.

Напомним, что у Эриксена внезапно произошла остановка сердца. На поле немедленно появились врачи и провели ему массаж сердца. Через несколько минут футболист пришел в себя и был доставлен в больницу.

Не пропустите: Моуринью: "Роналду должен сейчас же покинуть Италию и оставить меня в покое". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Канселу сдал положительный тест на коронавирус. Его заменит Далот

Канселу сдал положительный тест на коронавирус. Его заменит Далот

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов