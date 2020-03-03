Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент

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Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку.

Сегодня, 3 марта, стало известно, что мать португальца перенесла инсульт.

"Спасибо за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду", - написал Роналду.

Напомним, что Долореш Авейру также борется с раком груди, о чём сообщила в прошлом году.

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