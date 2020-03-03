Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку.
Сегодня, 3 марта, стало известно, что мать португальца перенесла инсульт.
"Спасибо за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду", - написал Роналду.
Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020
Напомним, что Долореш Авейру также борется с раком груди, о чём сообщила в прошлом году.
Не пропустите: Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru
главное
-
Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
Лента новостей
-
Клуб из 4-го дивизиона "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала Кубка Германии
-
Ковачич был травмирован в матче с "Ливерпулем"
-
Тренер сборной Венгрии: "В группе с Россией, Сербией и Турцией мы слабейшие"
-
Педро проводит 200-й матч за "Челси"
-
Виталий Мутко: "Группа ровная и непростая, надо выходить из неё спокойно"
-
Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса
-
В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче"
-
Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент
-
"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Торресом
-
Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
-
Гомес высказался о настрое "Ливерпуля" на остаток сезона
-
Широков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
-
Тарасов вернулся из Италии и написал пост, посвященный коронавирусу
-
Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций
-
Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"
-
Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
1
Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|22
|57
|2
|Порту
|22
|56
|3
|Брага
|23
|43
|4
|Спортинг Лиссабон
|22
|39
|5
|Рио Аве
|23
|37
|6
|Витория Гимарайнш
|23
|34
|7
|ФК Фамаликао
|22
|33
|8
|Жил Висенте
|23
|29
|9
|Санта-Клара
|22
|29
|10
|Боавишта
|23
|28
|11
|Витория Сетубал
|23
|27
|12
|Морейренсе ФК
|22
|26
|13
|Белененсиш
|23
|25
|14
|Маритиму
|23
|24
|15
|КД Тондела
|23
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|23
|22
|17
|Портимоненсе
|23
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|23
|13