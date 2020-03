Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку.

Сегодня, 3 марта, стало известно, что мать португальца перенесла инсульт.

"Спасибо за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду", - написал Роналду.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.