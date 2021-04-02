Роналду обратился к Фати из "Барселоны"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вингера "Барселоны" Ансу Фати.

18-летний футболист не играет с 7 ноября из-за серьёзной травмы мениска. Он рискует пропустить остаток сезона.

Португалец отреагировал на видео в соцсетях, на котором Фати выполняет реабилитационные упражнения.

"Давай, вперёд, Ансу Фати! Ты скоро вернёшься! Не останавливайся!", - написал Роналду, репостнув ролик в сторис своего инстаграма.

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