Роналду обратился к футболисту, который находится в коме

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Роналду обратился к футболисту, который находится в коме

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к английскому футболисту Дэнни Ходжсону, который впал в кому из-за нападения в Австралии.

"Привет, Дэнни. Я услышал о твоей истории. Надеюсь, ты быстро поправишься. Приглашаю тебя на один из наших матчей в Манчестер. Поправляйся скорее, друг", - сказал Роналду в видеообращении в программе 10 News Perth.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. В этом сезоне форвард провел три матча и забил четыре гола.

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