Роналду обратился к подписчикам в связи с достижением 400-миллионной аудитории в инстаграме

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду обратился к подписчикам в связи с достижением 400-миллионной аудитории в инстаграме

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на то, что число его подписчиков в инстаграме достигло 400 миллионов.

Напомним, что 37-летний португалец стал первым человеком, которому удалось подобное.

"Привет, ребята! 400 миллионов! Вау! Вот это цифра! Теперь я могу сказать: "Siuuuu!". Это фантастика, вот это момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Продолжайте так же. Я продолжу делиться с вами своей жизнью и всем, потому что вы этого заслуживаете. Большое спасибо. Давайте сделаем ещё 100, 200 миллионов. Спасибо!" - сказал Роналду.

Не пропустите: Бербатов посоветовал сделать Роналду капитаном "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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