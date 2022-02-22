Роналду обратился к подписчикам в связи с достижением 400-миллионной аудитории в инстаграме
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на то, что число его подписчиков в инстаграме достигло 400 миллионов.
Напомним, что 37-летний португалец стал первым человеком, которому удалось подобное.
"Привет, ребята! 400 миллионов! Вау! Вот это цифра! Теперь я могу сказать: "Siuuuu!". Это фантастика, вот это момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца.
Продолжайте так же. Я продолжу делиться с вами своей жизнью и всем, потому что вы этого заслуживаете. Большое спасибо. Давайте сделаем ещё 100, 200 миллионов. Спасибо!" - сказал Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18