Роналду обратился за советом к Анчелотти

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Роналду обратился за советом к Анчелотти

Форвард "Реала" Криштиану Роналду встретился с экс-тренером мадридского клуба Карло Анчелотти.

Как сообщает Mundo Deportivo, португалец расспрашивал специалиста об итальянском футболе.

По информации источника, Анчелотти положительно смотрит на возможный трансфер Роналду в "Ювентус".

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