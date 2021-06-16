Роналду обрушил стоимость акций Coca-Cola на миллиарды долларов

1 Теги криштиану роналдуювентуспортугалия

Роналду обрушил стоимость акций Coca-Cola на миллиарды долларов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Стоимость акций компании Coca-Cola подешевели на четыре миллиарда долларов после того, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду убрал данный напиток со стола перед началом пресс-конференции накануне матча со сборной Венгрии на Евро-2020. 

На следующий день стоимость акций снизилась с 56,1 до 55,2 доллара за штуку. 

Впрочем, стоит отметить, что колебания на рынке акций являются обычным делом.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я такой. Я учился у самого Илона Маска ))

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