Роналду обрушил стоимость акций Coca-Cola на миллиарды долларов
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Стоимость акций компании Coca-Cola подешевели на четыре миллиарда долларов после того, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду убрал данный напиток со стола перед началом пресс-конференции накануне матча со сборной Венгрии на Евро-2020.
На следующий день стоимость акций снизилась с 56,1 до 55,2 доллара за штуку.
Впрочем, стоит отметить, что колебания на рынке акций являются обычным делом.
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