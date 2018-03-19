Роналду обсудил с Пересом трансферные приоритеты "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду обсудил с президентом королевского клуба Флорентино Пересом трансферные приоритеты для команды на ближайшее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард сообщил боссу "сливочных", что главной целью на лето должна стать не покупка нового центрального нападающего, а приобретение игрока, который был бы способен в одиночку создавать моменты. Идеальными кандидатами на эту роль пятикратный обладатель "Золотого мяча" определил Неймара (ПСЖ), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Гонсалу Гедеша ("Валенсия"/ПСЖ), Эдена Азара ("Челси") и Пауло Дибалу ("Ювентус").

Напомним, вчера "Реал" разгромил "Жирону". | soccernews.ru