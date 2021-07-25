Роналду обсудит с Аллегри свою роль в "Ювентусе"

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Роналду обсудит с Аллегри свою роль в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проведет встречу с новым главным тренером Массимилиано Аллегри, чтобы обсудить свою роль в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Роналду, скорее всего, не покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Впрочем, "Ювентус" может продать форварда, если получит солидное предложение.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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