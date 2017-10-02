Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду обвинил двух своих партнеров в том, что те игнорируют его на футбольном поле.

Как информирует испанская пресса, главный бомбардир королевского клуба не только не принимал участия вчера в праздновании победы над "Эспаньолом", но и предъявил претензии Иско и Марко Асенсио в том, что те намеренно не отдают ему мяч.

Напомним, Зидан остался недоволен формой одного из ведущих игроков "Реала". | soccernews.ru