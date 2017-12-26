Роналду обвинил Переса в поражении от "Барселоны"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду обвинил президента своего клуба Флорентино Переса в разгромном поражении, которое потерпели "сливочные" от каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, главным виновником проигрыша в Эль Класико португалец назвал именно главу королевского клуба, поставив в вину ему то, что тот не смог предотвратить летом уход Альваро Мораты, Хамеса Родригеса и Пепе, что, по мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", существенно ослабило состав действующего обладателя кубка чемпионов.

Напомним, решение по будущему Роналду Перес примет в конце сезона. | soccernews.ru