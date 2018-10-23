Роналду обвинил трех человек в своем уходе из "Реала"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинил трех людей в своем уходе из мадридского "Реала", информирует Football Espana.

Так, согласно сведениям источника, португальский бомбардир считает, что его расставание с королевским клубом случилось из-за бездействия президента "сливочных" Флорентино Переса, их нового главного тренера Хулена Лопетеги и капитана Серхио Рамоса. Первый отказался предлагать 33-летнему нападающему новый контракт, а второй и третий не использовали свои рычаги давления на клубного босса, дабы тот предпринял попытку удержать свою главную звезду.

Напомним, Анчелотти назвал переход Роналду в "Ювентус" ошибкой. | soccernews.ru