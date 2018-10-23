Роналду обвинил трех человек в своем уходе из "Реала"

33 Теги реал мадридкриштиану роналдусерхио рамосхулен лопетегифлорентино перес

Роналду обвинил трех человек в своем уходе из "Реала"Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинил трех людей в своем уходе из мадридского "Реала", информирует Football Espana.

Так, согласно сведениям источника, португальский бомбардир считает, что его расставание с королевским клубом случилось из-за бездействия президента "сливочных" Флорентино Переса, их нового главного тренера Хулена Лопетеги и капитана Серхио Рамоса. Первый отказался предлагать 33-летнему нападающему новый контракт, а второй и третий не использовали свои рычаги давления на клубного босса, дабы тот предпринял попытку удержать свою главную звезду.

Напомним, Анчелотти назвал переход Роналду в "Ювентус" ошибкой. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

анатолии

гость ты прав

Ответить
анатолии

меси роналду два идиальных игрока за 5 7 лет но бабки говорят обовсем

Ответить
Гость

Тупорылые! Они оба великие.Сколько матчей вам, свиньям, подарили.А вы за них решаете:"кто выше ссыт - тот лучше играет".Уроды.Вам только "Боярышник" под мануфактуру попивать.

Ответить
Джонни

Сбежала португальская проститутка,ну и без него Реал побеждать может

Ответить
Алексей

Дофига реал победил без него???????????

Ответить
Джонни

Сбежала португальская проститутка,ну и без него Реал побеждать может

Ответить
Сергей

Про Мессе в сборной, а ему там играть не с кем, ему два раза за тай в ЧМ России попал, и то умудрялся обострить ситуацию. А в Барсе у него достойные партнёры, вот он там и проявляет себя - футбол, игра командная, в первую очередь. А Роналду мне почему-то, при всём его таланте, никогда не импонировал. Однотипные финты, весь полу напряжённый, может это мне так кажется... http://youhostings.ru

Ответить
Алексей

Зато уголовника Бензему они оставили. А талантов всегда не любят, им завидуют. Средненьий вратарь Лопетеги, например

Ответить
Коля

Мэсси - тоже на чипсах живет, он играет за счет хороших игроков Барсы. Без них его нет. Его уже даже в сборную не берут.

Ответить
РАМОН

Чипсы он рекламирует таким долбаёбам как ты,чтоб они их жрали и наращивали жопу,а сам сидит на сбалансированном питании,это без Месси сейчас у Барсы игры нет и партнёры зависят от его передач,а в сборной он лидер и сам ушёл,если захочет вернётся.Ты если в футболе не шаришь не пиши тут хуйню всякую,пойди лучше вздрочни на плакат своего кумира Роналду

Ответить
Yura

Вот такого дурня, как ты, в коментах я давно не встречал!

Ответить
Поиск по нику модели

lox ti

Ответить
Я ебу Колю

Коля, завали калитку

Ответить
Nike21arno

Ну, вообще-то он капитан сборной, его не могут не взять. Он сам решил закончить карьеру, но пока что думает об этом.

Ответить
Джамбон

Свалил как никчёмная шлюха,пидораса кусок

Ответить
Афанасий

ну вы и дебилы любой желтухе поверите, чтобы почувствовать себя немного лучше в своей никчемной жизни, глядя на то, как люди кровью и потом сделали себе успешную карьеру в футболе

Ответить
Вахтанг

А мне похуй я ДЫРЯВЫЙ

Ответить
Дмитрий

Путин, кокорин и мамаев ?

Ответить
болельщик

Вот в этом и разница между Лео и Роналду, Лео Руководство Барселоны, игроки, болельщики Барсы любыми способами стремились удержать, а на Роналду и руководство Реала, и игроки, и болельщики Реала было наплевать , лишь бы нашелся клуб, которому надо продать его по дороже. Лео является бесценным игроком для Барсы, а Роналду для Реала имел цену, за которую его можно было отпустить на все четыре стороны. Вот чем разница в их ценности.Лео это Барса, а Роналду это Найк и шампунь, вот чем разница между ними.

Ответить
Nic

Согласен Лео это только барса, не Аргентина, не что-то ещё, а только Барселона.

Ответить
РАМОН

Что-то ещё-это прыщ на твоей заднице,если ты считаешь лучшего бомбардира сборной в истории,который завоевал с ней олимпиаду,доходил до финалов ЧМ,КА,выводил не раз на ЧМ,что В сборной Аргентине он ничто,то ты полный дебил который нихера не смыслит в футболе

Ответить
Алекс

Роналду после выигрыша в лиге чемпионов пошёл тренироваться, не ради шампуня, а ради того, чтобы выиграть четвёртый подряд кубок лиги.Он в первую очередь спортсмен, у него в крови выигрыш ( с МЮ, Реалом или Юве все равно) То, что Реал просрал Зидана и Роналду это проблема головы Переса.А реклама, делается ради денег, и не надо путать спорт с желтухой.

Ответить
Джамбон

Роналду в первую очередь педик,а не спортсмен

Ответить
21

а ты просто, даже без приставки "спортсмен".

Ответить
болельщик

Лео это Барса и футбол, а Роналду это Найк и шампунь!

Ответить
Вахтанг

Роналду ещё педик и нытик

Ответить
Aрина

посмеялась,видела твоего недоразвитого летом

Ответить
Генич

Популярность дельфина падает стремительно в низ

Ответить
галина

это твоё очко вертится по кругу

Ответить
РМ

ахахахахаха по какому кругу? солнечному...?

Ответить
Фанат РМ

Я в рот ебал эту проститутку Роналду

Ответить
РМ

Свалил,да и хуй с ним

Ответить
РМ сую в очко

Я твой дом в трюбю шаталь

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов