Роналду объяснил, почему его меняли в двух подряд матчах "Ювентуса"



Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал тот факт, что его меняли в двух подряд матчах за итальянский клуб.

"В последние три недели я не имел возможности работать на максимуме. Все знают, что я не люблю замены. Но после ухода с поле я не сделал ничего, что могло бы создать проблемы. Я был травмирован, но пытался помочь "Ювентусу". Никто не любит замены, но я понимаю решения тренера. В матчах с "Локомотивом" и "Ювентусом" я чувствовал себя не очень хорошо. Я не был готов на 100 процентов", - приводит слова Роналду A Bola.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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