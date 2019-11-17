Роналду объяснил, почему его меняли в двух подряд матчах "Ювентуса"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал тот факт, что его меняли в двух подряд матчах за итальянский клуб.
"В последние три недели я не имел возможности работать на максимуме. Все знают, что я не люблю замены. Но после ухода с поле я не сделал ничего, что могло бы создать проблемы. Я был травмирован, но пытался помочь "Ювентусу". Никто не любит замены, но я понимаю решения тренера. В матчах с "Локомотивом" и "Ювентусом" я чувствовал себя не очень хорошо. Я не был готов на 100 процентов", - приводит слова Роналду A Bola.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Роналду забил голы в шести подряд матчах отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
-
Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара
-
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
-
Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась
-
Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды
Лента новостей
-
Миллионер назначил себя тренером английского клуба и проиграл в первом же матче
-
Тренер сборной Португалии оценил перспективы команды на Евро-2020
-
Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
-
Роналду объяснил, почему его меняли в двух подряд матчах "Ювентуса"
-
1
Роналду высказался о шансах сборной Португалии на Евро-2020
-
ЦСКА опубликовал загадочный ролик "Дух Игоряши"
-
По окончании матча чемпионата России произошла массовая драка
-
"Бавария" отказалась продавать Комана в "Манчестер Сити"
-
Мамаев прокомментировал свой первый матч после выхода из тюрьмы
-
Сборная Украины установила национальный рекорд
-
1
В "Барселоне" объяснили, почему не увольняют Вальверде
-
Аршавин назвал причину поражения сборной России от Бельгии
-
Роналду забил голы в шести подряд матчах отбора Евро-2020
-
1
Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией
-
Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
-
"Интер" нацелился на шведского таланта, которого оценивают в 40 миллионов евро
-
Владикавказский "Спартак" одержав первую победу в истории в клуба
-
"Ростов" проиграл "Краснодару" в первом матче Мамаева после выхода из тюрьмы
-
Сборная России отправилась в Сан-Марино на матч отбора Евро-2020
-
Сборная России показала, что осталось за кадром матча квалификации Евро-2020 с Бельгией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7