Роналду объяснил, почему не праздновал свой гол в Эль Класико

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Роналду объяснил, почему не праздновал свой гол в Эль Класико

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду объяснил, почему он не праздновал свой гол в воскресном Эль Класико.

"Как я должен радоваться, когда человек, который научил меня играть в футбол находится в больнице?" - сказал Роналду, имея в виду госпитализацию сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что легендарный шотландский тренер перенёс операцию после кровоизлияния в мозг и находится в реанимации.

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