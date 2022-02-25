Роналду объяснил важность трофеев в своей карьере

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о своих амбициях.

"Я нахожусь в клубе, который способен брать трофеи. То же касается сборной. Знаю, что мне осталось не так много лет в футболе, может четыре или пять. Посмотрим. Я хочу выиграть ещё больше трофеев.

Жертвы, которые я приношу каждый год, каждый сезон, еженедельно, ежемесячно, ежедневно должны вознаграждаться. Если бы я этого не делал, то я бы многого не узнал. Но это моя мотивация. Я работаю, думая, что в конце выиграю что-то важное - титул или личную награду.

Моя жизнь - это прекрасное приключение. Я оставлял след везде, где появлялся. Думаю, в истории больше нет такого футболиста. И это делает меня счастливым", - цитирует португальца DAZN.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор сыграл 29 матчей, забил 15 голов и сделал 3 ассиста.

За карьеру звёздный форвард выиграл 32 трофея - 1 со "Спортингом", 2 - со сборной Португалии, 5 - с "Ювентусом", 9 - с "Манчестер Юнайтед", 15 - с "Реалом".

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